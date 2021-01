RDCongo: FEC: Kasembo Nyembo suspendu, Yuma rétabli

Par Marie-France Cros.

La bataille juridique se poursuit pour la direction de la Fédération des entreprises du Congo (FEC). En lice: Albert Yuma, élu pour un sixième mandat de président de l’organisation patronale le 26 novembre dernier; Dieudonné Kasembo Nyembo, élu à sa place le 23 décembre après que le Conseil d’Etat eut déclaré « nulle et non avenue » l’élection du 26 novembre pour vices de forme. Cette fois, c’est le tribunal de grande instance de La Gombe qui suspend l’élection de Kasembo Nyembo et rétablit Yuma dans ses fonctions.