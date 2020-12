Covid-19 : une variante sud-africaine plus « préoccupante »

Une nouvelle souche de Covid-19 en provenance d’Afrique du Sud inquiète désormais autant que la variante britannique qui a isolé le Royaume-Uni. La nouvelle variante de coronavirus détectée en Afrique du Sud semble se transmettre plus rapidement que les souches plus anciennes, avancent les chercheurs qui l’ont identifiée en Afrique du Sud. Celle-ci est le pays africain de loin le plus touché par le coronavirus avec 950.000 personnes testées positives, dont 25.657 morts.

« Tous les éléments vont dans ce sens », a affirmé Tulio de Oliveira, directeur de l'institut de recherche KRISP, adossé à l'Université du Kwazulu-Natal. La découverte de cette nouvelle souche plus contagieuse en Afrique du Sud intervient après celle d'un précédent nouveau variant au Royaume-Uni. Mercredi soir, le ministre sud-africain de la Santé a annoncé plus de 14.000 nouveaux cas recensés en 24 heures, alors que ces chiffres oscillaient entre 8.000 et 10.000 nouvelles infections quotidiennes ces derniers jours.