Départ du premier vol commercial direct entre Israël et le Maroc

L’avion effectuant le premier vol commercial direct entre Israël et le Maroc a décollé mardi matin de Tel-Aviv avec à son bord le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, et un conseiller spécial du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon des témoins. Ce vol intervient dans la foulée de l’accord récent entre l’Etat hébreu et le Maroc, quatrième pays du monde arabe à annoncer cette année une normalisation de ses relations avec Israël sous l’égide des Etats-Unis, après les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan.

