RDC: destitution du gouverneur de la province du Nord-Ubangi, issu du camp Kabila

Le gouverneur de la province congolaise du Nord-Ubangi (nord-ouest de la République démocratique du Congo), Nzege Koloke Izato, un élu du camp de l’ancien président Joseph Kabila Kabange, a été déchu de cette fonction par l’assemblée provinciale, qui l’accusait de mégestion, ont rapporté dimanche des médias locaux.

La motion de défiance a été votée samedi par seize voix sur 26 députés votants réunis dans le chef-lieu de la province, Gbadolite, en l’absence de M. Koloke.

Les députés provinciaux auteurs de la motion accusaient le gouverneur, issu du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) de l’ex-président Kabila, notamment de « détournement des deniers publics » et de mégestion », selon la radio onusienne Okapi et le site d’information en ligne Actualité.cd.

Koloke avait été élu en avril 2019 à Gbadolite – une petite ville où l’ancien dirigeant zaïrois Mobutu Sese Seko avait fait construire un fabuleux palais avant son renversement par la rébellion de Laurent-Désiré Kabila, le père de l’ancien président congolais.

Selon des sources locales, M. Izato aurait préféré quitter Gbadolite nuitamment pour se rendre à Gemena et de là à Kinshasa en prétextant une invitation d’urgence provenant du le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba.

