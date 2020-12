RDCongo: Jeanine Mabunda destituée, Tshisekedi veut contrôler la police

Par Marie-France Cros.

C’est avec beaucoup de retard que l’Assemblée nationale congolaise a commencé, jeudi, l’examen de six pétitions contre les six membres de son bureau, présidé par Jeanine Mabunda. Il semblerait que ce retard soit dû au strict contrôle des personnes accédant à la salle des congrès du Palais du Peuple, afin d’éviter une répétition des bagarres à coups de chaise qui avaient, mardi, jeté la honte sur les “honorables” députés, et qui avaient mis aux prises des députés et militants tshisekedistes d’une part et des députés et militants kabilistes de l’autre.