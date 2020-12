Aubameyang écope d’une amende pour avoir entaché l’image du football africain

Pierre-Emerick Aubameyang a écopé d’une amende de 10.000 dollars (8.250 euros) de la part de la confédération africaine de football (CAF) pour « avoir entaché l’honneur et l’image » du football africain. Le joueur d’Arsenal avait réagi cyniquement sur les réseaux sociaux à propos d’un imbroglio avant un match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Aubameyang, 31 ans, et ses équipiers de la sélection du Gabon avaient été bloqués pendant plusieurs heures à l’aéroport en Gambie sous prétexte qu’ils ne disposaient pas de tests Covid valides. L’équipe avait dû passer la nuit à l’aéroport la veille de la rencontre.

« Beau travail, la CAF. C’est comme si on était revenu dans les années 90 », avait écrit Aubameyang avant de donner plus d’explication. « Ça nous démotivera pas mais ils faut que les gens sachent et surtout que la CAF prenne ses responsabilités. 2020 et on veut que l’Afrique grandissent ce n’est pas comme ça qu’on va y arriver! »

La fédération gambienne a été condamnée à une amende plus lourde pour ne pas avoir respecté les valeurs de loyauté, d’intégrité et d’esprit sportif. Les joueurs gabonais sont arrivés juste avant minuit en Gambie et n’ont pu se rendre à leur hôtel que cinq heures plus tard. La Gambie a remporté le match 2-1.

Que pensez-vous de cet article?