Insécurité en RDC: l’ONG Médecins Sans Frontières se retire d’un territoire à l’Est

L’ONG Médecins sans frontières a annoncé mardi qu’elle mettait fin à ses activités dans un territoire de la province du Sud-Kivu situé dans l’Est de la République démocratique du Congo, en raison de l’insécurité pour ses personnels. « MSF a pris la difficile décision de mettre fin à l’essentiel de son soutien à la fourniture de soins de santé à Kimbi et Baraka, dans le territoire de Fizi », indique l’ONG dans un communiqué.

Cette décision intervient « à la suite de plusieurs incidents violents contre l’organisation en 2020 », ajoute-t-on. Une expatriée avait été enlevée plusieurs jours fin juin-début juillet.

« L’activité sans cesse croissante des groupes criminels et armés dans tout l’est de la RDC conduit à des violences et des attaques continues contre les populations civiles à une échelle choquante, y compris des assassinats ciblés et des actes odieux, notamment de violences sexuelles », déplore MSF.

MSF va transférer ses activités au ministère de la Santé dans ces zones de Kimbi et Baraka, où l’ONG affirme intervenir respectivement depuis 9 et 17 ans.

MSF affirme être présente dans 21 des 26 provinces de la RDC, son plus grand pays d’intervention au monde avec le Soudan du Sud.

Dans la province voisine du Maniema, MSF avait dénoncé le 19 novembre « un nombre choquant de cas de violences sexuelles perpétrés par des groupes armés à Salamabila ».

Dans cette zone minière, MSF affirme avoir soigné « 1.000 survivants de violences sexuelles depuis début 2020 ». A Salamabila, des groupes armés se battent pour le contrôle des mines d’or.

