Présidentielle au Burkina: Kaboré en tête des résultats partiels

Le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré, qui brigue un second mandat, devançait mercredi ses adversaires, selon les résultats partiels de la présidentielle du 22 novembre annoncés au compte-gouttes par la commission électorale nationale indépendante (Céni). Selon les résultats provisoires de 196 communes, ambassades et consulats généraux (sur 368), égrenés par la Céni, M. Kaboré a recueilli 58,14% des voix, contre 14,25% pour le chef de file de l’opposition, Zephirin Diabré et 13,62% pour Eddie Komboïgo, le président de l’ex-parti au pouvoir.

La Céni a une semaine pour proclamer les résultats. Le président Kaboré, souvent taxé « d'immobilisme » face aux attaques djihadistes, vise comme en 2015, une victoire au premier tour de ce scrutin considéré comme le plus ouvert de l'histoire du Burkina, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest qui a connu de multiples coups d'Etat depuis son indépendance. Le double scrutin présidentiel et législatif s'est déroulé dimanche sous haute tension sécuritaire, le Burkina Faso vivant ses heures les plus sombres depuis l'indépendance, miné par des attaques de groupes djihadistes qui ont fait au moins 1.200 morts en cinq ans. L'opposition burkinabè a estimé lundi que le double scrutin était « émaillé de fraudes » et menacé de « ne pas accepter des résultats entachés d'irrégularités ». Les élections n'ont pas pu se dérouler sur au moins un cinquième du territoire, privant entre 300 et 350.000 personnes de vote, selon la commission électorale.