RDC: la RN2 fermée à la circulation entre Goma et Bukavu après des pluies et quatre morts

La route nationale deux reliant les chefs-lieux des deux provinces des Kivu, Goma et Bukavu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), est fermée depuis une semaine à cause des pluies diluviennes qui ont causé la mort d’au moins quatre personnes et d’importants dégâts, ont indiqué des médias congolais, citant des sources locales. La RN2 est impraticable depuis le 18 novembre au niveau de Nyamukubi dans le territoire de Kalehe au Sud-Kivu, a affirmé un responsable de la société civile du territoire de Kalehe, Delphin Birimbi.

De grosses pierres se sont déversées sur la chaussée à la suite de fortes pluies, rendant ainsi impraticable ce tronçon routier. Des véhicules sont restés bloqués de part et d'autre des éboulements, a-t-il précisé aux médias en ligne Actualité.cd et 7sur7.cd. Dans une lettre réclamant une assistance au gouverneur de la province du Sud-Kivu, la société civile a précisé que quatre personnes ont perdu la vie, dont deux emportées par les eaux. Goma et Bukavu, situées aux deux extrémités du lac Kivu, sont distantes de quelque 200 km. Mais les routes sont difficilement praticables entre les deux chefs-lieux de province, en raison de leur mauvais état et de la présence de groupes armés actifs dans la région. D'où le succès des voyages en bateau – émaillés de nombreux et meurtriers naufrages. De nombreux Congolais préfèrent dès lors emprunter la route en bon état qui longe, au Rwanda voisin, la rive orientale du lac Kivu.