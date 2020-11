RDCongo: l’Angola à la rescousse du président Tshisekedi

Par Marie-France Cros.

Dans son bras de fer avec les kabilistes, le président Félix Tshisekedi a reçu un appui spectaculaire (voir vidéo) de son homologue angolais: vendredi matin, les Kinois ont pu assister à un vol de Sukhoï 30 angolais au-dessus de la capitale congolaise. Ils ne se sont pas trompés sur sa nature: une démonstration de solidarité politique.

On sait que le président Tshisekedi essaie de s’affranchir de la tutelle de son prédecesseur, Joseph Kabila, résultant de leur accord secret de partage du pouvoir.

Dans ce bras de fer, le chef de l’Etat vient de jeter sur la table un gros atout. Lundi, il s’était rendu à Luanda pour rencontrer son homologue angolais, Joao Lourenço. Et jeudi, le porte-parole de l’armée, le général major Léon-Richard Kasonga, a annoncé pour le lendemain, donc ce vendredi, un « meeting aérien regroupant côte à côte des avions de chasse de nos deux pays (… ) pour célébrer et magnifier l’entente parfaite entre les deux Forces aériennes sœurs ». « C’est aussi la preuve de l’existence d’excellentes relations et d’une coopération militaire exemplaire et mutuellement avantageuse » entre les deux pays.

Avions de chasse

Luanda a envoyé deux de ses Sukhoï 30 survoler Kinshasa vendredi matin et atterrir à Njili, où une délégation conduite par le ministre… de l’Intérieur, Gilbert Kankonde (UDPS), est venue accueillir les équipages.

Ces avions de chasse impressionnants ont été photographiés et les images mises en circulation. La vidéo de Kinshasa vue du ciel, tournée depuis l’un des deux appareils, a été largement diffusée également. On attendait dans l’après-midi que les appareils congolais fassent à leur tour une démonstration. Il devrait s’agir de Sukhoï 25 – des avions plus petits – basés à Kisangani.

Pour ceux qui ne comprendraient pas les messages subtils, la RTNC a traduit en clair: la démonstration est un avertissement à ceux qui veulent menacer la stabilité du pays.

Vidéo: Images tournées au dessus de Kinshasa par un des Sukhoi 30 angolais

