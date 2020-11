RDCongo: la chanson de Tshala Mwana interdite

Par Marie-France Cros.

Le ministère de la Justice a interdit ce lundi 16 novembre la diffusion d’une nouvelle chanson de Tshala Mwana intitulée « Ingratitude », fustigeant à demi-mot l’attitude du président Félix Tshisekedi vis-à-vis de son prédecesseur et allié, Joseph Kabila.

La décision a été prise par la « Commission nationale de censure des chansons et des spectacles » et a été envoyée aux directeurs de chaînes de télévision et de stations de radios à Kinshasa. L’artiste a été interpellée par l’ANR, l’Agence nationale de Renseignement.

La dispute Kabila-Tshisekedi

La chanson de la « Reine du Mutuashi » (genre musical traditionnel du Kasaï, que Tshala Mwana a modernisé avec succès durant sa carrière) venait d’être mise sur le marché. Aucun nom n’est cité dans l’œuvre de cette kabiliste notoire, mais tous les Congolais reconnaissent dans les paroles un écho de la dispute entre les alliés Félix Tshisekedi et Joseph Kabila.

Faisant allusion au fait que ce dernier a consenti à laisser le fauteuil présidentiel au Kasaïen en échange d’une majorité importante dans les assemblées nationale et provinciales (deux « victoires » qui n’ont jamais été prouvées par la publication du détail des votes), la chanteuse reproche à un homme non nommé son « ingratitude »: « Le maître t’a élevé et tu es monté en grade. Ensuite tu le rejettes ». « Satan a transgressé la loi et a bravé son créateur ».

Le texte a suscité un tollé chez les originaires du Kasaï (dont est issue la famille Tshisekedi) et partisans de l’UDPS, le parti du chef de l’Etat, qui ressentent la proximité de Tshala Mwana avec les kabilistes comme une trahison, alors que la chanson est devenue virale, durant le week-end dernier, sur les réseaux sociaux. Le ton est monté ainsi que les échanges de menaces. Le sénateur honoraire Crispin Kabasele a ainsi porté plainte dimanche contre le compagnon de la chanteuse, qui aurait stigmatisé le plaignant sur les réseaux sociaux pour avoir « désapprouvé » la chanson.

Que pensez-vous de cet article?