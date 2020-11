La Commission européenne octroie 20 millions d’euros pour la réforme de la police en RDC

La Commission européenne a annoncé lundi avoir alloué vingt millions d’euros supplémentaires au Programme d’appui à la réforme de la police en République démocratique du Congo (RDC). La relance de la réforme de la police est primordiale pour accroître la confiance de la population envers les forces de sécurité, et soutenir l’État de droit sur l’ensemble du territoire de la RDC, a indiqué l’exécutif européen dans un communiqué.

Ce montant de vingt millions d’euros sur cinq ans dans le cadre du 11e Fonds européen de développement porte le soutien total de l’UE à la réforme de la police congolaise à 60 millions d’euros.

« Il ne peut y avoir de développement et de croissance durable que dans un environnement pacifié. C’est pourquoi l’Union européenne renforce son appui en faveur de la sécurité, de la paix et de la stabilité en RDC. Nous soutenons donc le gouvernement de la RDC dans sa détermination à poursuivre les réformes engagées dans le secteur de la sécurité, de la défense et de la justice en respectant pleinement les droits de l’homme », a commenté la commissaire européenne pour les partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, citée dans le communiqué.

Ce nouveau programme d’aide européen vise à améliorer la gouvernance, la protection des droits de l’homme ainsi que la lutte contre l’impunité et la corruption en RDC. Il comprend quatre objectifs spécifiques: l’amélioration de la mise en œuvre de la réforme et de la redevabilité de la police, le renforcement de la professionnalisation de la police et de la chaîne pénale, l’amélioration de la gestion des ressources humaines, tout en rendant opérationnelle la police de proximité pour restaurer la confiance de la population.

« Une attention spéciale sera portée aux questions de genre, compte tenu de l’importance de la reconnaissance de l’égalité des droits entre hommes et femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre, y compris les violences sexuelles », ajoute le communiqué.

