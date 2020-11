RDC: le prix du passeport biométrique quasi-réduit de moitié après la rupture avec Semlex

Le prix des passeports congolais, considérés comme « les plus chers au monde » lorsque la République démocratique du Congo (RDC) se fournissait auprès de la société belge Semlex, va diminuer de moitié environ, a rapporté lundi la presse kinoise, citant des sources officielles. Les ministres des Affaires étrangères et des Finances, Marie Tumba Nzenza et Sele Yalaghuli, ont signé la semaine dernière un arrêté interministériel fixant le nouveau prix du passeport biométrique à l’équivalent (en francs congolais) de 99 dollars américains, selon plusieurs médias congolais.

« Désormais le passeport biométrique congolais est à 99$. Le chef de l’Etat (Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo) s’était engagé à rendre plus accessible ce document essentiel, qui était vendu à un prix scandaleusement excessif… Promesse tenue », a indiqué le conseiller spécial du président de la République en charge du numérique, Dominique Migisha. sur Twitter. Depuis 2015, année de la signature d’un contrat entre la RDC et l’entreprise belge Semlex, établie à Uccle, le passeport biométrique congolais se vendait à 185 dollars américains – ce qui en faisait l’un des plus cher au monde. Ce contrat n’avait pas été renouvelé en juin dernier, sur fond d’accusations de corruption de la part du magazine belge ‘Medor’ et de collectif d’ONG congolaises « Le Congo n’est pas à vendre » (CNPAV). L’arrêté ministériel signé le 10 novembre précise que la taxe à percevoir sur la délivrance d’un passeport ordinaire s’élève à l’équivalent de 99 dollars, répartis en 50 dollars pour l’autorité contractante et 49 USD pour le titulaire. Le même arrêté fixe le délai d’attente pour la livraison du passeport biométrique à sept jours pour les requérants se trouvant à Kinshasa, à 14 jours pour ceux des provinces et à 28 jours pour les demandeurs séjournant à l’extérieur du pays. Que pensez-vous de cet article? +3 0