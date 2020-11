Présidentielle en Côte d’Ivoire: la Cédéao félicite Ouattara pour sa réélection

La Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a félicité mardi le président ivoirien Alassane Ouattara pour sa réélection à un troisième mandat controversé, définitivement validée par le Conseil constitutionnel la veille.

Dans un communiqué, la Cédéao « adresse au président élu ses chaleureuses félicitations » et « l’exhorte » à « tout mettre en oeuvre en faveur du rassemblement des Ivoiriens », après des troubles meurtriers liés à la présidentielle du 31 octobre boycottée par l’opposition qui refuse de reconnaitre la validité du scrutin.

« La commission de la Cédéao lance un appel à tous les Ivoiriens pour qu’ils placent par dessus tout la paix et la cohésion sociale et cherchent à résoudre tous leurs différends par le dialogue et les voies du droit », poursuit l’organisation qui est la première à féliciter publiquement M. Ouattara pour sa réélection au 1er tour avec 94,27% des voix.

Aucun Etat, notamment occidental, ne l’a fait jusqu’à présent.

Une cinquantaine de personnes sont mortes dans des violences liées à l’élection présidentielle, depuis l’annonce en août de la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat, que l’opposition juge inconstitutionnel.

Après l’annonce par l’opposition de la création d’un régime de « transition », plusieurs de ses leaders font l’objet de poursuites judiciaires et ont été emprisonnés, ou sont bloqués chez eux par les forces de l’ordre.

Le président Ouattara a appelé lundi soir au « dialogue » le leader de l’opposition, l’ex-chef de l’Etat Henri Konan Bédié, pour mettre un terme à la crise politique.

Plus de 8.000 personnes ont fui la Côte d’Ivoire vers les pays voisins, principalement le Liberia, en raison des violences liées à l’élection présidentielle qui ont fait une cinquantaine de morts, a rapporté mardi l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

La crainte d’une escalade des violences reste présente dans ce pays d’Afrique de l’ouest, dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3.000 morts, ainsi que 300.000 réfugiés et un million de déplacés internes en Côte d’Ivoire, selon le HCR.

