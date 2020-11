Côte d’Ivoire: le président Ouattara appelle au dialogue après des violences mortelles

Le président Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat controversé à la tête de la Côte d’Ivoire, a joué l’apaisement lundi en invitant son principal opposant Henri Konan Bédié au dialogue, au terme d’une journée de violences qui ont fait au moins neuf morts. M. Ouattara, 78 ans, a invité son « aîné, (l’ancien) président Henri Konan Bédié (86 ans) à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance », a-t-il dit lors d’une adresse télévisée à la Nation, quelques heures après la validation de sa victoire (avec 94,27% des voix) au premier tour de la présidentielle du 31 octobre par le Conseil constitutionnel.

L’opposition, qui a boycotté le scrutin et refusé de reconnaître sa réélection, a créé un Conseil national de transition (CNT).

La crainte d’une escalade des violences reste présente dans ce pays d’Afrique de l’ouest, dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3.000 morts.

Six personnes ont été tuées et 41 blessées lundi dans des affrontements intercommunautaires à Daoukro (centre-est), fief de M. Bédié. Parmi ces six morts, « une (personne) à été décapitée et une autre » est morte brûlée, a indiqué à l’AFP la préfète de région Solange Aka.

A Elibou (centre), trois personnes ont été tuées dans des affrontements entre des gendarmes et des habitants de plusieurs localités de la zone qui manifestaient en bloquant l’autoroute, selon les témoignages de plusieurs habitants.

Au moins vingt personnes sont mortes lors de violences pendant le scrutin ou dans son sillage. Avant l’élection, une trentaine de personnes étaient déjà mortes dans des troubles et des violences intercommunautaires depuis le mois d’août, soit un total d’une cinquantaine de morts.

Que pensez-vous de cet article?