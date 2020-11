Coronavirus: report à 2022 des réunions au Maroc du FMI et de la Banque mondiale

La Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) ont décidé de reporter d’un an les réunions d’automne qui devaient se dérouler au Maroc en octobre 2021, en raison de la pandémie de Covid-19. « L’assemblée annuelle se tient généralement deux années de suite aux sièges du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à Washington, puis dans un autre pays membre la troisième année », rappellent les institutions dans un communiqué.

Les réunions d'automne 2021 devaient ainsi se dérouler à Marrakech. Ces assemblées rassemblent des gouverneurs de Banque centrale, des ministres des finances et du développement, des cadres du secteur privé, des représentants de la société civile, des médias ainsi que des universitaires du monde entier. Les débats portent sur des « questions d'intérêt général telles que les perspectives économiques mondiales, la stabilité financière dans le monde, la lutte contre la pauvreté, la croissance économique inclusive et la création d'emplois, et le changement climatique, entre autres », détaille le communiqué. En raison de la pandémie de Covid-19, les réunions de printemps et d'automne de cette année à Washington se sont déroulées virtuellement.