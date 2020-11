RDC: Journaliste en danger dénonce l’arrestation de deux reporters par la présidence

L’organisation congolaise de défense de la presse Journaliste en danger (JED) s’est insurgée mercredi contre l’arrestation de deux journalistes pour avoir filmé et diffusé une séquence dans laquelle on voit des conseillers du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui manquer de respect. Ces deux journalistes du magazine d’information générale intitulé « Bosolo na politik » (en français « la vérité dans la politique »), diffusé sur plusieurs chaînes de télévision émettant à Kinshasa, ont été arrêtés et placés en garde à vue, depuis mardi, successivement dans les installations du Conseil national de sécurité (CNS) et de l’Agence nationale des Renseignements (ANR) où ils ont passé la nuit.

Selon JED, Odinolas Mobala et Roublain Bamba, respectivement journaliste et cameraman de Bosolo na politik, accrédités à la présidence de la République où ils couvrent, depuis le lundi 2 novembre, les consultations nationales initiées par M. Tshisekedi, ont été interpellés au CNS (un service de sécurité basé à la présidence) pour avoir filmé et diffusé une vidéo montrant les conseillers du président restés assis et en train de tailler bavette pendant que le chef de l’État effectuait son entrée solennelle dans la salle d’audience des consultations. Ces images ont fait le buzz et soulevé un tollé sur les réseaux sociaux. Ce qui aurait conduit à la suspension de leur fonction de ces conseillers, Jean-Claude Kabongo, l’ambassadeur itinérant Nicolas Kazadi et un responsable du CNS, Théthé Kabwa, a précisé l’ONG dans un communiqué. Journaliste en danger qualifie d' »inacceptable » le fait que la présidence de la République puisse priver de liberté des journalistes qui n’ont commis aucune faute professionnelle en filmant et en diffusant cette vidéo qui illustre bien l' »indélicatesse » de certains proches collaborateurs du chef de l’État congolais. Que pensez-vous de cet article? +17 -3