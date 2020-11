RDCongo: Moïse Katumbi annonce son retour le 6 novembre

La coalition Ensemble pour la République, dirigée par Moïse Katumbi, a diffusé lundi un communiqué indiquant qu’elle avait accepté l’invitation du président Félix Tshisekedi à son leader pour participer aux « consultations » entamées lundi par le chef de l’Etat. Le « Conseil des Sages » de la coalition informe donc le public que Moïse Katumbi reviendra le 6 novembre à Kinshasa et invite les « Kinoises et Kinois »à « se rendre massivement à l’aéroport international de N’Djili pour accueillir ce digne fils de la RDC ».

Le communiqué est signé par les six membres du « Comité » (et non plus « Conseil ») des Sages, Olivie Kamitatu, Salomon Kalonda, Christophe Lutundula, Dieudonné Bolengetenge, Christian Mwando Simba et José Endundo. Il justifie la décision prise d’accepter de discuter avec le chef de l’Etat par « la déterioration continue des conditions de vie des populations congolaises », « l’insécurité persistante » à l’est, « les divergences profondes qui divisent la classe diigeante ».

Moïse Katumbi et ses compagnons soutenaient, aux élections de 2018, la candidature à la présidentielle de Martin Fayulu alors que Félix Tshisekedi, contrairement à sa promesse, l’a rapidement abandonnée pour se lancer personnellement dans la course avec Vital Kamerhe. Divisant ainsi le vote de rejet du candidat de Joseph Kabila, il était néanmoins arrivé loin derrière Martin Fayulu, selon les décomptes de l’Eglise et d’ONG, alors que la Commission électorale nationale indépendante n’a jamais publié le détail des résultats. Un accord secret de partage du pouvoir entre Kabila et Tshisekedi avait donné au premier la majorité dans les assemblées nationale et provinciales tandis que le second emportait la Présidence.

Félix Tshisekedi, poussé par Washington, tente de s’affranchir de la contraignante tutelle de Joseph Kabila. C’est dans cette optique qu’il a ouvert lundi des « consultations », afin de se trouver des alliés.

