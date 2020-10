Est de RDC: huit personnes tuées par des hommes armés

Huit personnes, dont six de la même famille, ont été tuées dans une attaque d’hommes armés dans une localité de l’est de la République démocratique du Congo, en proie aux violences, a-t-on appris mercredi de sources locales. Une attaque menée par des hommes armés non encore identifiés a conduit à la mort de « huit personnes dont six d’une même famille » à Katoro dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu, a déclaré à l’AFP Janson Ntawiha, responsable administratif de Kiwanja.

« Les assaillants ont opéré par machettes et à l'arme à feu », a-t-il indiqué. « C'est une famille qui a été visée ainsi que ses voisins (…) Au total huit civils sont morts, on déplore aussi quelques blessés », a dit de son côté le colonel Blaise Dimundu, commandant de la police du district de Rutshuru.