Le Pape va nommer le premier cardinal du Rwanda

L’archevêque de Kigali, Mgr Antoine Kambanda, fait partie des treize nouveaux cardinaux que le pape François va créer, lors du consistoire ordinaire prévu le samedi 28 novembre prochain, à la veille du premier dimanche de l’Avent, ont rapporté des médias catholiques en ligne.

« Cardinal c’est à la fois une joie, une grande charge et un défi », a affirmé le prélat au site spécialisé Vatican News. « Dans l’ACEAC (Association des Conférences épiscopales de l’Afrique centrale, ndlr), c’est-à-dire le Rwanda, la RDC et le Burundi, nous n’avions que le cardinal de la RDC. Maintenant, c’est une grande joie pour la région des Grands Lacs et pour l’ACEAC d’avoir un deuxième cardinal », a ajouté Mgr Kambanda, 61 ans.

En évoquant la situation dans son pays, l’archevêque de Kigali a dit que le Rwanda avait effectué « un cheminement de 26 ans après le génocide » de 1994 qui a fait en cent jours un million de morts nommément identifiés. « Et nous avons beaucoup travaillé pour la réconciliation. Actuellement, nous avons quand même atteint un niveau de réconciliation et d’unité », a-t-il ajouté au site catholique Zenit.

Princes de l’Eglise

Le futur cardinal a aussi évoqué l’encyclique du pape François, Fratelli tutti, précisant qu’elle « a été bien accueillie au Rwanda ». « Nous la méditons et l’approfondissons. L’encyclique va renforcer et faciliter notre travail pastoral dans la réconciliation », a-t-il expliqué.

Le pape François a annoncé dimanche qu’il allait créer treize nouveaux cardinaux catholiques le mois prochain, dont le premier « Prince de l’Eglise » afro-américain et un prédicateur franciscain.

Neuf des nouveaux cardinaux ont moins de 80 ans et pouvent donc participer aux conclaves pour élire le chef des 1,2 milliard de catholiques dans le monde, qui est choisi parmi eux. Les cardinaux, ou « princes » de l’Eglise, détiennent également les postes administratifs les plus élevés au Vatican.

