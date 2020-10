RDC: la route nationale 1 coupée au Kasaï après l’effondrement d’un pont à Tshikapa

La route nationale 1, qui traverse la République démocratique du Congo (RDC) de part en part, sur une longueur de plus de 3.000 kilomètres, a été coupée à la suite de l’effondrement vendredi d’un pont dans la ville de Tshikapa, le chef-lieu de la province du Kasaï (centre). Le gouvernement provincial du Kasaï a décidé de recourir aux bacs et aux pirogues motorisées pour faciliter le mouvement des populations à Tshikapa, a indiqué dimanche le gouverneur Dieudonné Pieme, cité par des médias congolais.

« J’ai interrompu ma mission à Kinshasa (…). Je suis rentré ce samedi soir car la province en général et la ville de Tshikapa en particulier connaissent une situation grave à la suite de l’effondrement du pont (sur la rivière) Kasaï dont l’importance n’est pas à démontrer étant situé sur la RN1 et servant de relais à la partie ouest du pays (Kinshasa) avec la partie centre (Kasaï) et sud (Katanga) », a-t-il expliqué au site d’information Actualité.cd.

Pieme a qualifié la RN1 d’axe « d’intérêt national ».

La ville de Tshikapa, qui compte près de 600.000 habitants, est désormais coupée en deux, avec le risque de perturbation de fonctionnement des services publics, des écoles et surtout de l’approvisionnement en denrées alimentaires.

Pieme a assuré disposer de solutions en attendant celles qui requièrent l’intervention du gouvernement central de Kinshasa. Il envisage de recourir aux bacs et aux pirogues motorisées pour faciliter le transit de la population.

« Pour l’instant mon gouvernement va en urgence faire réparer le bac flottant qui se trouve à Katanga, à 35 kms de Tshikapa et qui devrait être acheminé dans une semaine et jeté sur la rivière (…) pour assurer le mouvement des populations. En outre, nous allons prendre en location deux pirogues motorisées qui ont la capacité de transporter 150 personnes par course », a ajouté le gouverneur.

Le pont, en mauvais état, s’est effondré vendredi au passage d’un camion et d’une jeep, causant la mort de plusieurs personnes, selon des médias locaux.

