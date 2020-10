RDC: la Belgique prolonge son soutien au projet Yangambi Pôle scientifique

L’ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo (RDC), Johan Indekeu, a donné jeudi son accord à la prolongation du projet Yangambi Pôle scientifique (YPS), mené par différents partenaires, dont l’université de Gand dans la province de la Tshopo (nord de la RDC), a annoncé l’ambassade. Le projet YPS vise notamment à développer, en pleine forêt tropicale, une tour à flux haute de 55 mètres, dont 15 mètres au-dessus de la canopée, pour mesurer les échanges de gaz à effet de serre entre la forêt et l’atmosphère, mettre sur pied un pool scientifique de haut niveau et aussi préserver la biodiversité de la réserve de biosphère de Yangambi, avec la participation des différents acteurs concernés.

Ce projet est financé par la coopération belge, mené en coopération déléguée avec l’Union européenne et réunit l’Institut congolais des études et recherches agronomiques (INERA), le Center for International Forestry Research (CIFOR), Resources and Synergies Development (R&SD), l’Ecole régionale postuniversitaire d’Aménagement et de Gestion intégrés des Forêts et Territoires tropicaux (ERAIFT) et l’Université de Gand (UGent).

Indekeu a signé jeudi un avenant par lequel la Belgique prolonge son aide au projet YPS « pour permettre la finalisation de la première +tour climatique+ d’Afrique centrale par l’Université de Gand », a précisé l’ambassade dans un communiqué.

La tour à flux est opérationnelle depuis octobre, mais sera encore finalisée dans les mois à venir.

« Avec le développement d’une plateforme de coordination scientifique, l’accès permanent et gratuit aux données sera assuré pour les chercheurs de la RDC et du monde entier. La tour (…) vient compléter, comme maillon essentiel, un réseau mondial. Son intégration dans le réseau ICOS est une reconnaissance prestigieuse », a souligné l’ambassade.

