RDC: le gouvernement approuve un budget 2021 en hausse et à l’équilibre

Le gouvernement congolais a validé un projet de budget d’un montant de 6,8 milliards de dollars pour l’année 2021, en hausse par rapport aux 5,45 milliards prévus pour cette année, après une sérieuse diminution intervenue en février dernier, rapporte samedi la presse kinoise. Le conseil des ministres de la République démocratique du Congo (RDC) a approuvé vendredi ce projet de loi des finances contenant un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 14.247,5 milliards de francs congolais, soit près de 6,8 milliards de dollars. Le texte a été présenté par le vice-Premier ministre et ministre du Budget, Jean Baudouin Mayo Manbeke, selon le compte-rendu du conseil des ministres hebdomadaire.

Ce budget « est élaboré en phase avec le Fonds monétaire international avec lequel notre pays envisage la perspective d’un programme formel », précise le compte-rendu diffusé par le ministre de la Communication et des Médias, David Jolino Diwanpovesa Makelele ma-Muzingi.

Après débats et délibération, le projet de Loi des finances 2021 a été adopté et le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été chargé de le transmettre au parlement.

La RDC, immense pays (80 fois la superficie de la Belgique) de quelque 80 millions d’habitants, dont les deux tiers vivent avec moins de deux dollars par jour, sans la moindre protection sociale, vit avec un budget 2020 très réduit.

Votée en décembre dernier, la loi de finances prévoyait un budget 2020 de 10,59 milliards de dollars. Mais en février, le ministère des Finances a rendu public un « plan de trésorerie » considéré comme « conforme à des prévisions de recettes réalistes par le FMI, qui ne prévoyait plus que 5,45 milliards de dollars de dépenses, pour des recettes légèrement moindres.

Au 11 septembre, les recettes budgétaires totales de l’État ne dépassaient pas 2,5 milliards de dollars, selon les chiffres de la Banque centrale du Congo.

Pays riche en minerais (cobalt, cuivre, coltan, or…), la RDC est l’un des pays les plus pauvres au monde en termes de revenu moyen par habitant (490 dollars par an et par habitant d’après la Banque mondiale).

