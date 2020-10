Tanzanie: incendie sur les flancs du Kilimandjaro

La Tanzanie a déployé quelque 500 personnes pour venir à bout de l’incendie qui s’est déclenché dimanche sur les flancs du Kilimandjaro, la plus haute montagne d’Afrique, a déclaré mardi l’office tanzanien des parcs nationaux (Tanapa). Selon Tanapa, l’incendie est désormais sous contrôle. « Dans une large mesure, l’incendie est maintenant sous contrôle, notamment dans les zones où il pouvait facilement s’étendre », a déclaré mardi dans un communiqué Paschal Shelutete, le porte-parole de Tanapa. Selon lui, la zone affectée représente environ 28 kilomètres carrés.

« Nous avons également pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que tous les visiteurs et leurs équipements ne sont pas affectés », a-t-il ajouté. La montagne, qui culmine à 5.895 mètres au-dessus du niveau de la mer, est une destination touristique prisée des alpinistes.

Des centaines de volontaires, habitants et étudiants ont été mobilisés pour combattre l’incendie, qui a été constaté dimanche après-midi dans la région de Whona, une halte pour les grimpeurs qui utilisent les routes de Mandara et de Horombo, deux des voies qui permettent d’accéder au sommet, a dit Tanapa. Les flammes étaient visibles depuis la ville de Moshi, située non loin.

« J’espère que nous aurons totalement maîtrisé l’incendie ce soir ou d’ici demain matin », a indiqué Allan Kijazi, le directeur de Tanapa, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le feu aurait été causé par des porteurs qui accompagnaient des grimpeurs.

