RDC : Samih Jammel, aurait contracté la tuberculose à la prison de Makala

Samih Jammal, l’homme d’affaires libanais condamné à 20 ans de prison dans le cadre du dossier des 100 jours, qui a aussi vu Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné à la même peine, tous deux pour « blanchiment », « corruption » et « détournement de deniers publics », aurait contracté la tuberculose à la prison de Makala, à Kinshasa.

« Un diagnostic a établi que Monsieur Samih Jammal a la tuberculose », expliquent les avocats français que l’homme d’affaires de 82 ans a engagés pour le défendre dans son procès en appel, un procès qui connaît de multiples faux départs.

Selon le communiqué de ces avocats, leur client aurait contracté cette tuberculose « du fait des conditions de détention particulièrement rudes pour un homme de son âge ». Et les hommes de loi réitèrent dès lors leur « appel solennel aux autorités congolaises à mettre un terme immédiat à la mesure d’incarcération dont M. Jammal fait l’objet, afin que celui-ci puisse bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée, chose parfaitement impossible en milieu pénitentiaire ».

Les avocats continuent en citant le docteur Makaba, le médecin traitant de M. Jammal qui a pu l’examiner : « Ayant perdu près de 15 kilos et éprouvant des difficultés à se déplacer et à s’alimenter, le patient Samih Jammal nécessite un séjour hospitalier pour permettre la réalisation d’un certain nombre d’investigations (biologique, imagerie, etc), permettre des prescriptions thérapeutiques conséquentes ainsi qu’une prise en charge adaptée » .

Cette mesure s’impose d’autant plus que le procès en appel de M. Jammal a fait l’objet de multiples reports, dont le dernier sine die le 2 octobre, nous empêchant de présenter les preuves de son innocence.

La tuberculose a tué près de 1,5 million de personnes en 2018 selon l’OMS.

