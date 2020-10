Mali: le gouvernement des putschistes satisfera-t-il la Cedeao?

Par Marie-France Cros.

Sept semaines après le “coup d’Etat des colonels” au Mali, Bamako a annoncé lundi soir la composition de son gouvernement “de transition”.

Aux militaires et ex-militaires déjà en poste – le chef de l’Etat, le colonel-major en retraite Bah N’Daw; le vice-Président, le colonel Assimi Goita, chef de la junte putschiste; et le Premier ministre, le colonel en retraite Moctar Ouane – viennent s’ajouter quatre nouveaux colonels (dont trois membres de la junte) à la Défense, la Sécurité, la Réconciliation nationale et l’Administration territoriale.

Moins que ce que les civils exigeaient

Les efforts de diversification consentis par la junte pour tenter de satisfaire la communaité internationale, opposée au putsch, se traduisent par l’attribution de quatre portefeuilles à des femmes; deux à l’ex-rébellion touarègue (Agriculture et Pêche, Jeunesse et Sports); deux aux ex-milices pro-Bamako opposées aux Touaregs (Travail, Maliens de l’extérieur) ainsi que le poste de porte-parole du gouvernement; trois maroquins vont à la coalition civile qui avait organisé les manifestations contre le président déposé Ibrahim Boubacar Keïta, dit “IBK”, soit moins que ceux des militaires, contrairement à ce qu’elle exigeait.

Cela sera-t-il suffisant pour pousser les 14 pays voisins, regroupés dans la Cedeao, à lever leurs sanctions économiques et financières?

Ce à quoi les militaires ont renoncé

La junte a renoncé aux “trois ans” de transition qu’elle avait d’abord annoncés, pour accepter, lors de négociations avec la Cedeao, “18 mois maximum” à compter du 15 septembre.

Elle a supprimé sa première décision qui faisait du vice-Président – chef de la junte – le remplaçant du chef de l’Etat si celui-ci était empêché. Elle a aussi renoncé à confier la Défense, la Sécurité et la Refondation de l’Etat à ce même chef de la junte. Mais confier ces maroquins à d’autres membres de celle-ci contentera-t-il l’organisation régionale, qui a déjà renoncé, elle, à son exigence première de voir rétabli au pouvoir le très impopulaire président IBK?

La dissolution de la junte, réclamée par la Cedeao, n’est pas annoncée. Ni la libération des militaires et civils arrêtés lors du putsch, à l’exception du Président déchu.

Dures sanctions économiques

Or, les sanctions de l’organisation régionale frappent durement le Mali, pays pauvre, secoué depuis des mois par des protestations populaires contre, précisément, la pauvreté ainsi que la corruption qui l’aggrave.

Les transferts financiers du Mali sont bloqués ainsi que ses frontières avec les voisins – une catastrophe pour ce pays enclavé. Bamako n’a plus voix au chapitre dans les décisions de la Cedeao. Certains économistes maliens craignent que le gouvernement malien soit, sous peu, incapable de payer les salaires des fonctionnaires, ce qui frapperait durement les commerçants qui vivent largement de cette classe moyenne. Nombre d’entre eux sont déjà entravés par le blocage aux frontières de leurs marchandises ainsi que du matériel nécessaire pour faire tourner la production manufacturière locale; des mises au chômage sont redoutées. Sans compter que l’importante population d’éleveurs ne peut plus vendre son bétail dans les pays voisins.

Déjà, le Mali – qui y était éligible – n’a pas été retenu parmi les 28 pays les plus pauvres qui bénéficieront d’une aide d’urgence du FMI annoncée lundi (allègements de dette et fonds pour lutter contre le Covid) en raison du “manque de clarté pour savoir si la communaité internationale reconnaît” le gouvernement proposé par la junte.

Ce dernier est officiellement chargé d’organiser des élections générales, de redresser l’Etat et de rétablir la sécurité sur tout le territoire, dont Bamako ne contrôle plus que le tiers sud.

