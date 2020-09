RDC: la Belgique prête à appuyer l’Office national d’Identification de la Population

La Belgique est prête à collaborer avec l’Office national d’Identification de la Population (ONIP) congolais, chargé de mener à bien le recensement de la population de la République démocratique du Congo (RDC), rapporte jeudi la presse kinoise en citant l’ambassadeur de Belgique en RDC, Johan Indekeu. M. Indekeu a rencontré mercredi le directeur général de l’ONIP, Richard Ilunga Ntumba, au siège de cette institution.

« Nous avons échangé sur des possibilités de collaboration entre la Belgique et l’ONIP en matière de l’identification de la population. C’est quelque chose de très important. C’est également une matière bien connue en Belgique. Nous sommes bien disposés d’échanger nos expériences avec l’ONIP. Si on arrive à donner une identité à une personne cet acquis de droit, notamment le droit à la santé, à l’éducation etc. C’est un droit important qu’il faut donner à chaque personne et chaque Congolais le mérite », a affirmé l’ambassadeur, selon les sites d’information mediacongo.net et InfosPlus.org.

« Nous avons déjà eu quelques expériences ici au Congo, et nous sommes disposés à voir de quelle manière nous pouvons échanger nos expériences avec l’ONIP afin de moderniser, non seulement l’identification mais également le bureau de l’état-civil », a ajouté le diplomate.

L’ONIP a été mis sur pied en 2014, avec comme tâches l’identification systématique et effective de la population, la constitution et l’entretien du fichier général de la population, la délivrance de la carte d’identité et d’autres imprimés de valeur produits à partir de la base de données de la population.

Le régime de l’ancien président Joseph Kabila avait tenté l’année suivante d’entamer le recensement de la population. Mais cela avait provoqué de graves violences car l’opération risquait de retarder la tenue des élections générales – prévues en 2016 et qui ont finalement eu lieu le 30 décembre 2018.

Le dernier recensement en RDC remonte à 1984, lorsque le pays était appelé Zaïre et dirigé par le maréchal Mobutu Sese Seko.

Le prochain devrait se dérouler avant les prochaines élections, prévues en 2023.

