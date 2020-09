Le président de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi a réclamé mardi devant l’Assemblée générale annuelle de l’ONU une « annulation totale » de la dette pour les pays en développement afin de les aider à surmonter la pandémie. « Afin d’aider les pays en développement à sortir effectivement de la crise, et à mieux assurer l’après-Covid-19, les efforts de la communauté internationale devraient inclure l’annulation et autres allègements du fardeau de la dette afin de leur permettre de mieux se reconstruire », a-t-il dit.

Reconnaissant les efforts du G-20 et des institutions financières internationales, qui ont allongé les délais de paiement de la dette, la RDC les invite « à prendre d’autres décisions en vue de son annulation totale », a ajouté le président dans son discours vidéo pré-enregistré.

« Toutes ces mesures de soutien ou de financement supplémentaire de pays en développement ne devraient être liées à aucune condition », a-t-il souligné, en lançant un appel « à renforcer la solidarité internationale ».

Félix Tshisekedi a aussi demandé un renforcement « de l’assistance technique pour combattre et arrêter une maladie qui est un ennemi commun ».

La pandémie a fait plus de 966.707 morts dans le monde depuis fin décembre, et plus de 31,4 millions de cas ont été comptabilisés, selon un bilan établi mercredi par l’AFP.

