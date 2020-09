RDC: un humanitaire de World vision tué dans une embuscade dans l’est

Un employé congolais de l’ONG britannique World vision a été tué mardi dans une embuscade tendue par des hommes armés à Lubero (Nord-Kivu) dans l’est instable de la République démocratique du Congo, a-t-on appris jeudi dans un communiqué de l’organisation. « World Vision confirme le décès » d’un employé congolais qui revenait en convoi d’une mission dans le territoire de Lubero.

Un autre employé a été « gravement blessé » dans l’assaut, a précisé l’ONG qui a dénoncé « une attaque contre notre personnel et contre les enfants et les communautés les plus vulnérables qu’ils servaient ».

« Le véhicule de l’organisation World vision est tombé dans une embuscade tendue par des Mai-Mai (milices communautaires d’autodéfense), à leur retour d’une opération de distribution de nourriture », a indiqué à l’AFP Richard Nyembo, administrateur du territoire de Lubero, confirmant le décès d’un employé.

Dans cette embuscade, il y a eu aussi « un blessé et deux personnes kidnappées, tous des humanitaires », a ajouté M. Nyembo.

Début 2018, dans le territoire voisin de Rusthuru, deux humanitaires congolais avaient été tués. Ils travaillaient sur un projet d’assainissement d’eau au profit des habitants d’un village.

Les attaques contre les humanitaires, notamment en RDC, ont passé de tristes records en 2019 avec au total 483 travailleurs humanitaires attaqués, 125 tués, 234 blessés et 124 kidnappés dans 277 incidents distincts, a indiqué l’Onu en août.

En RDC, des incidents ciblant des humanitaires sont récurrents dans les territoires de Masisi, Lubero, Rutshuru et Walikale, dans la province du Nord-Kivu.

L’est de la RDC est déchiré par près de trois décennies de conflits armés, alimentés par des différends ethniques et fonciers, la concurrence pour le contrôle des ressources minières de la région et des rivalités entre puissances régionales.

