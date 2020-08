Coup d’Etat au Mali – Le chef de la junte doté des prérogatives présidentielles, selon un site officiel

Un document publié sur le site du Journal officiel malien investit le chef de la junte des prérogatives présidentielles, au moment où les pays de la région insistent sur le retour au pouvoir des civils après le putsch de la semaine passée. Ce document, baptisé « Acte fondamental », a été publié dans l’édition en ligne du 27 août du Journal officiel, à la veille d’un nouveau sommet extraordinaire consacré au Mali de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) qui se tenait vendredi par visioconférence.

En ouverture de ce sommet, le président en exercice de la Cédéao, Mahamadou Issoufou, a déclaré que la question du « retour à l’ordre constitutionnel, qui suppose que tous les militaires regagnent les casernes », n’était pas résolue, dix jours après le coup d’Etat. L’AFP a demandé depuis jeudi aux porte-parole de la junte si ce document était un vrai ou un faux, et si les colonels au pouvoir en assumaient ou non la paternité, sans obtenir de réponse. Le document, reproduit sur les réseaux sociaux, figurait toujours sur le site du Journal officiel vendredi.

Selon ce texte de quatre pages, le Comité national pour le salut du peuple (CNSP), institué par les militaires, « désigne en son sein un président qui assure les fonctions de chef de l’Etat ».

En l’occurrence, il s’agit du colonel Assimi Goïta, 37 ans.

Cet « Acte fondamental N°001/CNSP » dispose que le président du CNSP assume les prérogatives habituelles du chef de l’Etat jusqu’à l’instauration d’institutions transitoires: il « incarne l’unité nationale », est « garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire » et du « respect des traités et accords internationaux ». En outre, il « nomme » les responsables civils et militaires de haut rang, « signe les ordonnances et décrets adoptés » du CNSP, et « accrédite » les ambassadeurs étrangers.

Que pensez-vous de cet article?