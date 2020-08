Afrique du Sud: manifestations violentes après la mort d’un ado présumé tué par la police

La mort d’un adolescent handicapé sud-africain, tué par balles lors d’une patrouille de la police, a provoqué des manifestations violentes jeudi dans une banlieue de Johannesburg.

La police est intervenue à coups de gaz lacrymogènes, grenades assourdissantes et balles caoutchoutées pour repousser des centaines de manifestants en colère à Eldorado Park, dans le sud de Johannesburg. Les habitants ont brûlé des pneus et dressé des barricades dans les rues. Ils ont également lancé des pierres vers la police et endommagé un commissariat local.

Ces manifestations ont éclaté à la suite de la mort mercredi soir d’un adolescent de 16 ans, identifié comme Nathaniel Julius. Le défunt s’est retrouvé incapable de répondre aux questions des policiers en raison de son handicap, a déclaré sa soeur, Petunia Julius, à la chaîne de télévision locale Newzroom Afrika.

« Ils l’ont abattu d’un coup », sans tir de sommation, vers 20h30, a-t-elle ajouté, expliquant qu’il était sorti acheter des biscuits avant d’aller jouer avec d’autres enfants quand la patrouille de police s’était approchée de leur groupe.

L’adolescent est décédé plus tard à l’hôpital, a-t-elle indiqué.

Le porte-parole de la police, Mathapelo Peters, a déclaré dans un bref communiqué que des policiers avaient été déployés à Eldorado Park « à la suite d’attaques violentes par des habitants qui accuseraient la police d’avoir abattu un garçon de 16 ans mercredi soir ».

L’organisme de contrôle de la police enquête sur le décès.

