Cinq matches du championnat marocain reportés après des cas de Covid-19

Cinq matches du championnat de football marocain prévus mardi et mercredi ont été reportés à cause d’une flambée de cas de contamination au coronavirus parmi les joueurs, a annoncé mardi la Ligue marocaine de football.

Ces rencontres, dont le fameux derby de Casablanca opposant les deux rivaux historiques, le Wydad et le Raja, ont été reprogrammées à une date non précisée après la « contamination de plusieurs joueurs et par conséquent leur confinement selon le protocole sanitaire mis en place », selon la Ligue.

Celle-ci n’a pas précisé le nombre de joueurs testés positifs, alors que la presse locale a recensé plus d’une centaine de footballeurs contaminés dans différentes divisions.

Mi-août, trois matches de la Botola, le championnat de première division, avaient déjà été reportés pour les mêmes raisons.

Ce championnat a repris fin juillet après quatre mois d’interruption liée à l’état d’urgence sanitaire décrété mi-mars pour freiner la contagion.

Les rencontres se déroulent sans public et tous les joueurs ont théoriquement passé des tests de dépistage avant la reprise. Les cafés n’ont plus le droit de diffuser les matches depuis quelques semaines pour éviter les rassemblements de fans en terrasse ou à l’intérieur.

Pays de 35 millions d’habitants, le Maroc recensait officiellement lundi 53.252 personnes infectées, dont 920 décès, depuis l’enregistrement du premier cas début mars.

Depuis fin juillet, le royaume fait face à une hausse des infections au nouveau coronavirus, avec plus de 1.000 cas enregistrés quotidiennement contre quelques dizaines au début de la pandémie, ce qui a conduit les autorités à resserrer les mesures préventives dans plusieurs villes du pays.

Que pensez-vous de cet article?