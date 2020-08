RDC: fin de l’épidémie de rougeole qui a tué 7.000 enfants en deux ans (ministre)

Le ministre congolais de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a déclaré mardi à Kinshasa la fin d’une meurtrière épidémie de rougeole qui a emporté, en 25 mois, plus de 7.000 enfants de moins de cinq ans en République démocratique du Congo (RDC). « Depuis un mois maintenant, on peut dire que cette épidémie est éliminée sur toute l’étendue de notre territoire (…) On peut dire que la rougeole n’existe plus » en RDC, a-t-il annoncé lors d’une conférence de presse.

« L'épidémie de la rougeole évoluait à bas bruit mais était la plus meurtrière. Elle a emporté plus de 7.000 de nos enfants », a ajouté le ministre. « Une déclaration de la fin de cette épidémie sera bientôt faite », a-t-il encore assuré. Il a par ailleurs indiqué que « les vaccinations de routine vont continuer » auprès des enfants, afin d'éviter une résurgence de cette maladie qui connaît « des pics périodiques ». Les premiers cas de rougeole ont été enregistrés en juillet 2018. En janvier 2020, l'OMS avait déclaré avoir recensé « plus de 335.413 cas suspects et 6.362 décès ». La RDC lutte actuellement contre l'épidémie de Covid-19 qui a tué 251 personnes sur les 9.891 cas enregistrés depuis le 10 mars. Une épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola s'est également déclarée le 1er juin dans la province de l'Equateur (nord-ouest) et a déjà tué 43 personnes, selon les derniers chiffres officiels. Il s'agit de la onzième épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) qui touche le pays depuis l'apparition du virus en 1976 (à l'époque Zaïre).