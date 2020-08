Libre opinion: commission Congo: les historiens pour un conseil d’experts scientifiques indépendants du débat politique

Par un groupe d’historiens (la liste de 59 signataires suit le texte)

Il n’est pas rare que des historiens soient invités à participer à des commissions d’enquête parlementaires dans le cadre de questions relevant d’un passé suffisamment lointain pour nécessiter l’expertise de personnes habilitées par leurs compétences, leurs capacités de recherche dans les archives et leur expérience dans le travail de synthèse.

En Belgique, nous pouvons citer parmi les cas les plus récents la commission parlementaire sur les circonstances exactes de l’assassinat de Patrice Lumumba et la commission d’étude sénatoriale destinée à vérifier l’éventuelle implication des autorités belges dans la persécution et la déportation de la population juive pendant l’occupation nazie de la Belgique dans les années 1940-1944.

Ces commissions essentiellement composées d’historiens ont produit de volumineux rapports rédigés en 2001* et 2007**. De la lecture de ces rapports, le monde politique a tiré ou non des choix politiques. Dans le second cas, les députés avaient confié la recherche historique à des spécialistes de l’institution fédérale qualifiée, en l’occurrence le CEGESOMA (Centre d’Etudes et Documentation Guerre et Sociétés contemporaines).

C’est en tant que membres de la communauté scientifique que nous nous étonnons aujourd’hui de la façon dont la nouvelle commission parlementaire belge sur le Congo a été constituée.

La commission spéciale « Passé colonial » a l’ambition d’établir la « vérité » et de faciliter la « réconciliation » : deux mots dont la teneur morale attire toutes les adhésions, mais qui ne peuvent pas être repris tels quels dans le sens fixé par l‘Afrique du Sud (Truth & Reconciliation Commission) ou le Rwanda après le génocide perpétré en 1994. L’enquête préalable à toute démarche politique de réconciliation doit se pencher sur des faits pour lesquels l’absence de témoins directs pose problème et réclame donc un travail d’enquête en archives.

Il nous paraît étrange que, contrairement au projet initialement prévu, la commission «Congo» ait amalgamé des historiens de la question coloniale à des avocats, des représentants d’associations de la diaspora congolaise ou d’institutions chargées de questions sociales contemporaines.

Par ce choix, cette commission oublie de séparer nettement ses deux missions. Elle entendrait donc réaliser un débat consacré à la réconciliation (entre Etats ? entre ressortissants de ces Etats ? entre groupes d’intérêts ?) concernant le passé colonial, sans attendre les conclusions précises du rapport des historiens sur ledit passé. Cet empressement pose question dans la mesure où il s’agit d’une discussion politique qui ne peut en aucun cas être confondue avec cette étape préalable et indispensable de l’enquête historique et de ses résultats. Sans cette base solide, exempte de considérations partisanes, politiques ou émotives liée à des événement extérieurs, le travail présenté aux députés sera dépourvu de l’indispensable légitimité permettant au monde politique de déterminer les suites à prendre en pleine connaissance de cause.

Il nous paraît par ailleurs assez étrange qu’ait été écartée d’emblée la présence d’historiens travaillant dans l’établissement scientifique fédéral de Belgique consacré par excellence à l’Afrique centrale, à savoir le Musée royal d’Afrique centrale (MRAC). L’essentiel des archives susceptibles d’éclairer le monde scientifique est par ailleurs détenu par les Archives générales du Royaume et le MRAC : où sont leurs représentants ? Peut-on en outre comprendre l’absence d’historiens congolais, rwandais et burundais de réputation bien souvent internationale, ou se passer de l’expertise de plusieurs spécialistes académiques bien au fait de ces questions ou, encore, de celle accumulée depuis des décennies par les membres de l’Académie royale des Sciences d’Outremer (ARSOM)?

Nous demandons en conséquence:

· Que la recherche historique concernant le passé colonial soit confiée à un groupe indépendant, dont les membres seraient proposés par des institutions telles que susmentionnées, l’ARES (Académie de recherche et d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles), le VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad)- les recteurs n’ont pas été consultés…- et des universités congolaises, rwandaises et burundaises;

· Que l’on soumette à ce groupe une série de questions précises et qu’on donne aux historiens concernés suffisamment de temps pour élaborer leurs réponses (les délais actuellement prévus sont irréalistes et l’ampleur de la tâche telle que formulée actuellement est beaucoup trop vaste);

· Et surtout, que le volet historique soit complètement disjoint du débat politique concernant les questions actuelles relatives au racisme et à la gestion de l’héritage colonial (monuments, compensations éventuelles, etc.). Une commission de réconciliation a certainement du sens, mais elle doit être tout à fait distincte de la recherche historique.

La recherche historique ne peut en effet, en aucun cas, être instrumentalisée par des luttes politiques ou par des groupes d’intérêt, quels qu’ils soient.

Balace Francis, Université de Liège (ULg)

Bobineau Julie, Wüzburg Universität

Buelens Frans, Antwerpen Universiteit (UAntwerpen)

Charon Laurent, Archives Générales du Royaume- Algemeen Rijksarchief (AGR-ARA)

Claes Marie-Christine, Institut royal du Patrimoine Artistique- Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (IRPA-KIK)

Colson Bruno, Université de Namur (UNamur)

Coppens Marguerite e.r., Musées royaux d’Art et d’Histoire- Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (MRAH-KMKG)

Coudenys Wim, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)

Debruyne Emmanuel, Université catholique de Louvain (UCLouvain)

Delcorps Vincent, Université catholique de Louvain (UCLouvain)

de Maret Pierre, Université Libre de Bruxelles (ULB)

de Mûelenaere Nel, Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Depaepe Marc, University of Latvia/ KU Leuven (KU Leuven)

De Putter Thierry, Musée royal de l’Afrique centrale- Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Académie royale des Sciences d’Outre-Mer- Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (MRAC-KMMA/ARSOM-KAOW)

Dibwe dia Mwembu Donatien, Université de Lumumbashi (UNILU)

Draguet Michel, Musées royaux des Beaux-Arts- Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (MRBA-KMSK)

Dubrunfaut, Paul, War Heritage Institute (WHI)

Dujardin Vincent, Université catholique de Louvain (UCLouvain)

Gerits Frank (Utrecht Universiteit, Free State Universiteit Bloemfontein (South Africa)

Gijs Anne-Sophie, Université catholique de Louvain (UCLouvain)

Gondola Ch. Didier, Indiana University and Purdue University (IUPUI)

Gony, Kevin, War Heritage Institute (WHI)

Goddeeris Idesbald, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)

Halen Pierre, Université de Lorraine, Académie royale des Sciences d’Outre-Mer- Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (ARSOM-KAOW)

Kairis Pierre-Yves, Institut royal du Patrimoine Artistique- Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (IRPA-KIK)

Kohlrausch Martin, Katholike Universiteit Leuven (KU Leuven)

Lagae Johan, Universiteit Gent (UGent)

Lanneau Catherine, Université de Liège (ULg)

Leduc-Grimaldi Mathilde, Musée royal de l’Afrique centrale-Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (MRAC-KMMA)

Lierneux Pierre, War Heritage Institute (WHI)

Meeuwis Michael, Universiteit Antwerpen (UAntwerpen)

Nefors Patrick , War Heritage Institute (WHI)

N’Kisi Alain Flavien, Université de Kinshasa (UNIKin)

Ndaywel è Nziem Isidore, Université de Kinshasa (UNIKin)

Martin Dirk (VUB, ex-Cegesoma)

Mignon Nicolas, Université catholique de Louvain (UCLouvain)

Omasombo Jean, Musée royal de l’Afrique centrale- Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (MRAC-KMMA)

Place Sandrine, War Heritage Institute (WHI)

Quairiaux Céline, War Heritage Institute (WHI)

Rousseau Xavier, Fonds national de la recherche scientifique, Université catholique de Louvain (FNRS-UCLouvain)

Sabakinu Kivilu Jacob, Université de Kinshasa (UNIKIn)

Sanderson Jean-Paul, Université catholique de Louvain (UCLouvain)

Segers Yves, Katholieke Universiteit Leuven, (KU Leuven)

Simoens Tom, Koninklijk Militaire School- Ecole royale militaire (KMS-ERM)

Tallier Pierre-Alain, Archives Générales du Royaume- Algemeen Rijksarchief (AGR-ARA)

Tollebeek Johan, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)

Tshimanga Charles, Nevada-Reno University

Vander Hulst Reinout, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)

Vaesen Joost , Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Van Goethem Herman, Universiteit Antwerpen (UAntwerpen)

Van Molle Leen (KU Leuven)

Van Schuylenbergh Patricia, Musée royal de l’Afrique centrale-Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (MRAC-KMMA)

Van Ypersele Laurence, Université catholique de Louvain (UCLouvain)

Vanthemsche Guy, Vrije Universiteit Brussel, Académie royale des Sciences d’Outre-Mer Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen – (VUB, ARSOM-KAOW)

Verbeeck Georgi, Maastricht Universiteit

Volper Julien, Musée royal de l’Afrique centrale-Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Université libre de Bruxelles (MRAC-ULB)

Wils Kaat, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)

Wilkin Bernard, Archives Générales du Royaume- Algemeen Rijksarchief (AGR-ARA)

Wouters Nico, Centre d’Etude Guerre et Société- Studie Centrum Oorlog en Maatschappij (Cegesoma/ AGR-ARA)

* Novembre 2001, Documents parlementaires:

Vol. 1: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/50/0312/50K0312006.pdf

Vol. 2: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/50/0312/50K0312007.pdf

Publié ensuite séparément: Philippe Raxhon, Luc De Vos, Jules Gérard-Libois & Emmanuel Gérard, Les secrets de l’affaire Lumumba, Bruxelles, Racine, 2005.

** Rudi Van Doorslaer, Emmanuel Debruyne, Frank Seberechts, Nico Wouters, Lieven Saerens, La Belgique docile, Bruxelles, Luc Pire, 2007..

Que pensez-vous de cet article?