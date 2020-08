RDCongo: douze tués par les ADF à Béni

Douze personnes ont été tuées en 72 heures dans des attaques menées par le groupe armé Forces démocratiques alliées (ADF) dans la région troublée de Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris dimanche de sources concordantes.

« L’ennemi a attaqué une position de l’armée, huit personnes ont péri » dans la nuit de samedi à dimanche à Mwenda, dans le territoire de Beni, a déclaré l’administrateur de cette région de la province du Nord-Kivu, Donat Kibwana. Les victimes sont « quatre femmes et quatre hommes. L’attaque [a été] menée par des ADF », a précisé le chef du village de Mwenda, Eteni Muvunga Kimwele, ajoutant que les habitants fuyaient la localité.

Dans la même région, « quatre cultivateurs ont été tués dans leur champ sur l’axe Mbau-Kamango » vendredi, a affirmé l’administrateur adjoint du territoire de Beni, Richard Kivanzanga.

Dans la journée de samedi, les militaires de l’armée congolaise se sont affrontés aux ADF dans le village de Kpolowu. « On a enregistré deux blessés du côté de l’armé et nous avons neutralisé deux ADF », a indiqué le porte-parole de l’armée dans la région opérationnelle de Beni, le lieutenant Antony Mualushayi. Selon cet officier, l’ennemi tente de traverser du côté de la province voisine de l’Ituri, « on est en train de le poursuivre pour le forcer à ne pas franchir notre zone opérationnelle ».

Les miliciens des ADF (Allied Democratic Forces) sont, à l’origine, des rebelles musulmans ougandais qui luttaient contre le régime du président Yoweri Museveni. Ils sont installés depuis le milieu des années 1990 dans l’est de la RDC, d’où ils n’attaquent plus l’Ouganda voisin depuis de nombreuses années.

Depuis des mois, les ADF remontent de plus en plus vers le nord, du côté de la province d’Ituri, une autre région troublée de la partie orientale de la RDC. Ils sont accusés par les autorités congolaises et les Nations unies d’être responsables des massacres de plus de 1.000 civils dans la région de Beni depuis 2014. L’armée à lancé des opérations contre ce groupe depuis fin 2019 sans mettre fin aux tueries.

Depuis près de trente ans, des dizaines de groupes armés, congolais et étrangers, sévissent dans la région de l’est congolais.

Que pensez-vous de cet article?