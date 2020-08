RDCongo: une chanson pour populariser la lutte contre le coronavirus

Le mouvement citoyen Filimbi, qui a travaillé, depuis le début de la pandémie de coronavirus, en mars, à éduquer la population congolaise aux comportements à adopter pour ne pas attraper et transmettre la maladie, annonce la sortie officielle de la chanson « Congo Congo corona », de l’artiste Zoubir Yang Ba (document audio).

Cette chanson est rendue publique alors qu’après avoir levé l’état d’urgence le 22 juillet dernier – avec reprise des activités commerciales et réunions – le président Félix Tshisekedi avait annoncé la réouverture des frontières pour le 15 août, ainsi que la réouverture des lieux de culte, « la reprise des mouvements migratoires inter-provinciaux », « la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle ». Désireux d’éviter un nouveau rebond de la maladie, comme on l’observe depuis juillet en Europe, le chef de l’Etat avait souligné qu’il fallait continuer à porter le masque dans les lieux publics, se laver les mains et prendre la température.

Le Congo en était, en ce milieu de semaine, selon les chiffres officiels, à 9538 cas, 225 cas et 8421 malades guéris.

https://afrique.lalibre.be/53150/sante-quels-sont-les-masques-les-plus-efficaces/

