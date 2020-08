RDC : Les sociétés pétrolières du Katanga et du Kasaï en grève dès le jeudi 6 août

MFC

Dans un communiqué de presse non daté de la Fédération des Entreprises du Congo du Haut-Katanga (FEC Haut-Katanga), les sociétés pétrolières « opérant dans le sud du pays portent à la connaissance de l’opinion nationale, plus particulièrement celle des provinces de l’ex-Katanga et celles de la région du Kasaï, qu’elles procèderont, à partir de ce jeudi 6 août 2020, à la cessation de leurs activités de distribution et de stockage des produits pétroliers ».

Les sociétés pétrolières entendent ainsi forcer le gouvernement à prendre en compte leurs demandes à la ministre de l’Economie nationale, Mme Acacia Bandubola, de revoir la structure des prix des produits pétroliers. Celle en vigueur date du 7 mars dernier et ne convient plus aux sociétés pétrolières « en raison notamment de l’évolution très sensible des paramètres qui gouvernent la fixation des prix tant au niveau national qu’international ».

Selon le communiqué, « la profession pétrolière connaît des difficultés énormes du fait que les prix de vente actuels décapitalisent leurs entreprises au point qu’elles ne sont plus en mesure de renouveler leurs stocks ».