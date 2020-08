RDC : Le Congo pourra exporter vers les Etats-Unis à des conditions préférentielles

Par MFC

Le président Félix Tshisekedi a annoncé, lors du dernier conseil des ministres, vendredi 31 juillet, que la République démocratique du Congo était désormais à nouveau éligible au statut de partenaire commercial privilégié avec les Etats-Unis parce qu’elle remplissait les critères fixés pour en bénéficier.

Ce statut est fixé par l’AGOA (African Growth and Opportunity Act, loi sur la croissance et les occasions africaines), votée en 2000 aux Etats-Unis pour aider les pays africains à certaines conditions. Celles-ci sont une amélioration de l’Etat de droit et des droits de l’Homme dans un pays africain, ainsi que le respect des droits minimums des travailleurs tels que les entend Washington. La loi a été prolongée jusqu’en 2025.

Elle facilite l’accès au marché des Etats-Unis sur base de préférences tarifaires pour les exportations des pays autorisés. Le Congo en avait été écarté depuis 2011, sous le président Barack Obama.

