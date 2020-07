Pandémie de Covid-19: en Afrique, le pire reste à venir

La pandémie de Covid-19, qui a dans un premier temps progressé moins vite en Afrique que dans d’autres régions du monde, s’accélère désormais sur le continent le plus pauvre, source de préoccupation pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon les chiffres compilés par l’AFP mardi, quelque 860.000 cas ont été enregistrés sur l’ensemble du continent, avec au moins 18.000 décès.

Les chiffres restent encore faibles, comparé à l’Europe ou les Etats-Unis, mais le directeur des situations d’urgences sanitaires à l’OMS, Michael Ryan, s’est récemment dit « préoccupé » par l' »accélération » de l’épidémie en Afrique, où les systèmes de santé publics sont défaillants.

Des mesures précoces et strictes de confinement ont, dans un premier temps, « permis de ralentir la progression » de la maladie en Afrique, a relevé Mary Stephens, experte du bureau régional de l’OMS en Afrique, interrogée par l’AFP.

Mais le pic de la pandémie est à venir, a-t-elle prévenu, alors que de nombreux pays ont assoupli les restrictions pour éviter un effondrement de leur économie.

L’Afrique du Sud est de loin le pays du continent le plus touché, avec plus de 450.000 cas, dont 7.067 décès. A l’échelle mondiale, elle figure en cinquième position des pays avec le plus grand nombre de contaminations.

Le taux de mortalité y reste faible (1,6% des cas). Mais il pourrait être très largement sous-estimé. Selon des chercheurs, environ 17.000 décès supplémentaires, non comptabilisés parmi les morts du Covid-19, ont été enregistrés depuis début mai, comparé à la même période l’an dernier.

Le Nigeria, qui abrite 200 millions d’habitants, est le deuxième pays le plus touché en Afrique sub-saharienne avec plus de 41.000 cas, dont au moins 860 morts. Cependant, les chiffres pourraient également être très largement sous-estimés faute de tests disponibles.

