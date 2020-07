RDC: Kinshasa dit avoir obtenu gain de cause dans un litige frontalier avec la Zambie

Le gouvernement congolais a affirmé avoir obtenu gain de cause auprès de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) dans le litige frontalier qui oppose la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie. Lusaka dispose d’un délai de sept jours afin de retirer ses troupes présentes au sud-est de la RDC, rapporte samedi la presse kinoise au lendemain d’un conseil des ministres.

« Le ministre de la Défense (Aimé Ngoy Mukena, ndlr) a informé le Conseil sur les derniers développements du litige frontalier entre la RDC et la Zambie. Après examen du contentieux frontalier qui oppose la Zambie à la République démocratique du Congo, la SADC saisie par la RDC vient de décider que les localités de Kibanga et de Kalubamba font partie de la République démocratique du Congo », indique le compte-rendu du conseil des ministres présidé vendredi par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

« Il a été donné sept jours à l’armée zambienne pour évacuer ses troupes », ajoute le texte.

Les troupes zambiennes occupent depuis plus de deux mois une portion du territoire congolais, dont Moliro, une localité située sur la rive occidentale du lac Tanganyika, tout près de la frontière avec la Zambie.

A la mi-mars, des combats avaient opposé les Forces armées de la RDC (FARDC) et l’armée zambienne, appuyée par des hélicoptères, à Moliro, faisant au moins un mort de part et d’autre.

La RDC avait affirmé privilégier l’option diplomatique pour régler ce différend. Elle a saisi la SADC pour un arbitrage.

Des incursions d’autres armées étrangères (celles de République centrafricaine, du Soudan du Sud et de l’Angola) sont régulièrement rapportées. L’est du pays (les deux Kivu et l’Ituri) est aussi infesté de groupes armés et de rébellions, tant locaux qu’étrangers.

