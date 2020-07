La Zambie demande à la Chine un allègement de sa dette à cause du Covid-19

Le chef de l’Etat zambien Edgar Lungu a demandé à Pékin un allègement et une annulation de différentes de ses dettes vis-à-vis de la Chine à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé la présidence de ce pays d’Afrique australe.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping, M. Lungu lui « a demandé un allègement de la dette et une annulation au vu de la baisse des revenus provoquée par la pandémie et des besoins du pays, afin de sécuriser les ressources adéquates pour combattre la pandémie et stimuler l’économie », a expliqué la présidence zambienne dans un communiqué lundi soir.

La Zambie, deuxième producteur africain de cuivre, souffre depuis des années de la chute des cours de ce métal – sa principale source de devises -, qui a ralenti son économie et alourdi sa dette.

La pandémie de coronavirus a encore détérioré les finances du pays, en faisant chuter de près d’un tiers les revenus miniers de la Zambie, selon la Chambre nationale des métiers.

A ce jour, le pays a enregistré 3.316 cas de Covid-19, dont 120 décès.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Zambie devrait se contracter de 5% en 2020, après une croissance de 1,5% l’an dernier, selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI),

Et sa dette extérieure pourrait augmenter de plus de 60% cette année, selon le groupe EXX Africa.

La Chine est le premier investisseur étranger en Zambie, où elle construit aéroports, routes, écoles, usines ou postes de police.

« Les emprunts de la Zambie pour des projets chinois sont estimés entre 6 milliards et 9 milliards de dollars », a précisé mardi à l’AFP Robert Besseling, directeur de EXX Africa.

« Cependant tous les fonds n’ont pas été déboursés, tandis que le gouvernement zambien n’a pas été capable de tenir ses engagements (financiers) vis-à-vis de la Chine », a-t-il ajouté.

