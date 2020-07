Burundi: le successeur de Nkurunziza garde la même ligne, celle de la fermeture

Par Marie-France Cros.

Passe d’arme à Genève entre la Commission d’enquête de l’Onu sur le Burundi et le représentant permanent de ce pays. Après que celle-ci a appelé Gitega (la nouvelle capitale du Burundi) à « briser le cycle de la violence » et à coopérer avec les Nations unies, Renovat Tabu a répondu par une fin de non recevoir.