Nigeria: grève des médecins de Lagos en pleine pandémie de coronavirus

Les médecins de Lagos, la plus grande ville du Nigeria, ont entamé lundi une grève d’avertissement de trois jours pour protester contre leurs conditions de travail, en soulignant que le personnel traitant du coronavirus n’est pas impliqué dans le mouvement. Les médecins, à l’appel de leur organisation professionnelle, ont lancé leur mouvement face au silence de autorités confrontées à leurs demandes de hausse de salaires et d’amélioration de leurs conditions matérielles de travail.

« Les indemnités professionnelles approuvées par le gouvernement fédéral n’ont pas été approuvées par le gouvernement de Lagos pour ses médecins », a expliqué un responsable syndical, Oluwajimi Sodipo, dans un communiqué. L’arrêt de travail, a-t-il souligné, n’inclut pas les membres du syndicat travaillant dans les services d’isolement pour coronavirus, malgré leur retard de salaires.

Le Nigeria a jusqu’à présent enregistré plus de 32.500 cas de covid-19 et 740 décès. La majorité des cas ont été recensés à Lagos, la plus grande ville du pays avec quelque 20 millions d’habitants.

Plus de 800 travailleurs de la santé ont été infectés par le virus, selon le Centre nigérian de contrôle des maladies. L’Association médicale nigériane – le principal organisme de médecins du pays – a lancé ou menacé de lancer une série de grèves pendant la pandémie pour des raisons de sécurité.

