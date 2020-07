Les nouveaux dix pays les plus riches d’Afrique

Par Marie-France Cros.

La Banque mondiale a rendu public son nouveau classement des pays les plus riches au monde. Sans surprise, les Etat-Unis et la Chine sont en tête. La Libre Afrique s’est intéressée au classement pour l’Afrique.

Les Etats-Unis sont, de loin, les plus riches, avec un PIB (à prix courants) de 21.427,7 milliards de dollars. Vient ensuite la Chine avec 14.342 milliards. Le Japon suit nettement plus bas avec 5.081,8 milliards. Viennent ensuite l’Allemagne (3.845,6 milliards) et l’Inde (2.875 milliards).

Il faut descendre au 26ème rang mondial pour trouver le premier Africain classé. Comme en 2017, c’est le Nigéria, avec 448 milliards de dollars, soit moins qu’en 2017 quand le PIB nigérian atteignait 581 milliards. Cela s’explique par la chute des prix pétroliers.

Le deuxième au classement reste l’Afrique du Sud, avec 351,4 milliards de dollars, contre 276 en 2017.

L’Egypte garde sa troisième place, avec 303 milliards de dollars de PIB, contre 264 en 2017.

Même classement aussi pour l’Algérie, à la quatrième place, avec 169,9 milliards, contre 170 milliards en 2017. Le changement est infime mais en baisse.

Le Maroc est maintenant à la cinquième place, avec 118,72 milliards de dollars, à la place du Soudan qui a carrément quitté le « top 10 » de ce classement africain.

L’Ethiopie est sixième, remontant de deux places, avec 96 milliards, contre 93 en 2017. A noter que ce pays, exceptionnellement dynamique, a triplé son PIB depuis 2011.

Le Kenya remonte également de deux places avec 95,5 milliards de PIB, contre 77 en 2017. A noter qu’en dix ans, ce PIB a plus que doublé et que, comme l’Ethiopie, le Kenye base sa performance sur l’agriculture.

L’Angola, huitième, perd une place par rapport à 2017, avec 94,6 milliards au lieu de 104. Ici encore, cette contre-performance est à attribuer à la chute des prix pétroliers (l’Angola est le premier producteur d’or noir du continent, devant le Nigéria) et au manque de diversification de l’économie.

En neuvième place c’est un nouveau-venu qui fait son entrée, le Ghana, avec 66,9 milliards de dollars.

Enfin, la Tanzanie garde sa dixième place, avec 63,18 milliards. A noter que, comme le Ghana, la Tanzanie a doublé son PIB en dix ans.

