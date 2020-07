RDCongo: tirs en l’air de l’armée pour disperser une manifestation à Lubumbashi jeudi

Par Marie-France Cros.

Ce jeudi matin a été chaud-chaud à Lubumbashi (Haut-Katanga) où de nombreuses personnes ont protesté contre l’adoption irrégulière, par l’Assemblée nationale, la semaine dernière, de Ronsard Malonda comme président de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Elles protestaient aussi contre les trois jours de confinement décrétés par le gouverneur de province pour ces jeudi, vendredi et samedi, une mesure jugée par l’UDPS locale comme destinée à empêcher les protestations contre Ronsard Malonda.

Ce dernier est considéré par l’Eglise catholique comme le « cerveau » de la giga-fraude aux élections de décembre 2018. En outre, sa présentation comme « le candidat des confessions religieuses » – qui a justifié son adoption par l’Assemblée nationale – aurait été frauduleuse; une plainte pour « faux et usage de faux » a d’ailleurs été déposée contre M. Malonda par l’asbl Congo Justice. Enfin, il a été récusé par 4 des 8 confessions religieuses reconnues par les autorités. Depuis lors, les protestations publiques se multiplient, apparemment sans concertation, de la part de divers partis non kabilistes, ONG, et plateformes de la société civile.

Confinement soupçonné

Après que l’UDPS – parti du président Tshesekedi – eut annoncé son intention de manifester ce jeudi 9 juillet, le gouverneur Kyabula du Haut-Katanga a annoncé trois jours de « confinement » anti-Covid-19. La section fédérale du parti y a vu une tentative de la museler. Ce samedi 11 juillet, d’autres manifestations anti-Malonda sont prévues. Or, c’est le jour du 60ème anniversaire de la Sécession katangaise, alors que les sécessionnistes sont de plus en plus visibles au Katanga.

Jeudi matin, des manifestants protestaient donc à la fois contre Malonda et le confinement à Matshipisha, quartier populaire de Lubumbashi qui est un fief de l’UDPS, ainsi que sur le boulevard M’Siri, indiquait un habitant de la ville à La Libre Afrique.be. La police et l’armée avaient été déployées et ont tiré en l’air pour disperser les manifestants.

Contre-manifestation

Des protestations ont également eu lieu à Kolwezi (Lualaba) où, selon nos confrères d’Actualité.cd, les jeunes de l’UDPS se sont heurtés à des contre-manifestants, qui seraient des « enfants de la rue » regroupés par le PPRD, le parti de Joseph Kabila qui appuie Ronsard Malonda, ce qui contribue à faire apparaître sa nomination comme une tentative des kabilistes de contrôler également la nouvelle Ceni, en prévision des scrutins de 2023.

A Kinshasa, une importante manifestation a également eu lieu jeudi matin, à l’appel de l’UDPS. Des protestataires ont saccagé le siège du PPRD (kabiliste) à Limete. Lorsque le cortège est arrivé à proximité du Palais du Peuple, au centre-ville, la police a dispersé les protestataires avec des gaz lacrymogènes.

Des cortèges de protestation contre Malonda ont été signalés aussi à Mbuji Mayi, Tshikapa et Kananga, dans le Grand Kasaï, ainsi que, mercredi, à Goma (Nord-Kivu); ils ont généralement été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogènes.

Cette agitation survient alors que le président Tshisekedi est en visite privée en Belgique, où séjournaient déjà son épouse et ses enfants.

Vidéo: Manifestation à Lubumbashi:

