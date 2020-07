RDC: Plainte contre Kabila: le juge de son accusateur mis en cause

Par Marie-France Cros

Les avocats de Pascal Mukuna – qui avait déposé plainte le 7 mai dernier contre l’ex-président Joseph Kabila pour 10 cas de meurtres et massacres et avait été incarcéré le 14 mai sur accusation de viol – ont demandé des sanctions disciplinaires contre le juge de leur client et lancé une sommation pour qu’il prononce le jugement, le délai légal pour ce faire étant dépassé depuis le 27 juin.