Coronavirus: l’Algérie, sur la liste de l’UE, enregistre un record de contaminations

L’Algérie a enregistré, avec 336 nouveaux cas, un nouveau record quotidien de contaminations au coronavirus, ont indiqué les autorités mardi, le jour même où l’Union européenne a inscrit ce pays sur la liste des Etats dont les voyageurs sont admis sur son territoire. Alger avait cependant annoncé dès dimanche qu’elle maintiendrait fermées ses frontières jusqu’à nouvel ordre face au rebond de la pandémie, dû selon les autorités à un « relâchement » de la population et au non-respect des règles de prévention/protection.

Le pays du Maghreb le plus touché par la pandémie compte désormais près de 14.000 cas de contaminations déclarés officiellement et plus de 910 décès, a indiqué mardi Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, lors de son point de presse quotidien.

Le précédent pic de contaminations en 24 heures remontait au 28 juin, avec 305 cas.

L’Algérie – comme ses deux voisins du Maghreb, la Tunisie et le Maroc – est sur une liste de 15 pays pour lesquels l’Union européenne rouvre ses frontières à compter de mercredi.

Cette liste de pays, fondée « en particulier » sur des critères épidémiologiques, a été adoptée mardi à l’issue d’un vote à la majorité qualifiée des pays de l’UE après de difficiles tractations, alors que débute la saison touristique estivale.

Lundi, le gouvernement algérien a par ailleurs décidé de reconduire, jusqu’au 13 juillet, le « dispositif actuel de réaménagement du confinement à domicile » (ndlr: couvre-feu) en place dans 29 des 48 wilayas (préfectures) du pays.

