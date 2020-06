L’Afrique du Sud atteint 100.000 cas de coronavirus, selon le ministère de la Santé

L’Afrique du Sud a franchi le cap des 100.000 cas de coronavirus, avec un nombre de morts qui avoisine désormais les 2.000, ont annoncé lundi les autorités. « A ce jour, le nombre cumulé de cas confirmés de Covid-19 a franchi la barre des 100.000 et s’élève à 101.590 », a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué. Avec 61 nouveaux décès dans les dernières 24 heures, le nombre total de morts liés au nouveau coronavirus est de 1.991.

Malgré ce bilan sévère, le taux de mortalité due au virus en Afrique du Sud s’établit à 2%, et 52,6% des personnes infectées ont guéri du Covid-19. La région du pays la plus touchée par la pandémie est la province occidentale du Cap, d’où sont originaires 1.458 des quelque 2.000 morts recensés dans le pays et plus de la moitié des personnes contaminées.

Selon les statistiques de l’OMS, l’Afrique du sud représente plus de la moitié des infections au coronavirus recensées en Afrique subsaharienne, suivie de près par le Nigeria et le Ghana (avec respectivement 20.000 et 14.000 cas de contamination).

