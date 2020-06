Portugal: série d’arrivées de migrants venus du Maroc

Les autorités portugaises ont intercepté lundi au large des côtes de l’Algarve 22 migrants venus à bord d’une embarcation qui, selon eux, serait la quatrième à faire la traversée depuis une ancienne cité portugaise au Maroc en six mois. Alors que les migrants clandestins débarquent normalement sur les côtes de l’Espagne voisine, plus proches du Maroc, la police maritime et le Service des étrangers et des frontières (SEF) ont annoncé lundi avoir constaté le débarquement de 22 hommes sans papiers, se disant de nationalité marocaine et venir d’Al Jadida, sur la côte atlantique.

Déjà trois autres bateaux transportant au total 26 migrants se disant originaires de la région d'El Jadida avaient atteint les côtes portugaises le 11 décembre, le 29 janvier et le 6 juin, a expliqué à l'AFP une porte-parole du SEF. « On ne peut pas établir de lien formel avec les autres bateaux, mais les migrants arrivés aujourd'hui prétendent eux-aussi venir d'El Jadida », a toutefois indiqué le commandant de la Police maritime pour la région sud du Portugal, Fernando Rocha Pacheco. La traversée depuis El Jadida, l'ancienne citée fortifiée portugaise de Mazagan à 96 km au sud-ouest de Casablanca, représente une distance de 230 miles nautiques, soit quelque 425 kilomètres, a-t-il précisé. La cité édifiée par les Portugais au début du XVIe siècle fut prise par les Marocains en 1769.​