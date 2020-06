La RDC salue l’aide humanitaire de l’Union européenne dans la lutte contre le Covid-19

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a salué lundi l’aide de l’Union européenne, qui a récemment mis en place un pont aérien humanitaire pour aider le pays d’Afrique centrale dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Le premier des trois vols transportant des travailleurs humanitaires et des fournitures essentielles est arrivé lundi matin dans la capitale du pays, Kinshasa.

« Ce don nous rappelle que nous sommes membres de la communauté internationale et que nos problèmes concernent aussi le reste du monde », a déclaré la ministre congolaise des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, à l’agence DPA.

Des politiciens européens étaient présents sur le vol, dont le ministre belge des Affaires étrangères Philippe Goffin, son homologue français Jean-Yves Le Drian ou encore le commissaire européen à la Gestion des crises Janez Lenarcic.

Certains officiels doivent rencontrer le président congolais Felix Tshisekedi ainsi que d’autres organisations civiles pendant leur séjour dans le pays, a indiqué le communiqué de l’UE.

Le commissaire Lenarcic a déclaré que l’Union européenne accordera 40 millions d’euros de financement humanitaire en 2020.

Selon le communiqué, d’autres vols d’aide humanitaire vers des régions rendues plus vulnérables par la pandémie de coronavirus sont en cours de réalisation.

L’UE a expliqué que les besoins humanitaires en RDC sont parmi les plus élevés dans le monde. Le Covid-19 a frappé alors que le pays est aux prises avec une épidémie d’Ebola et des flambées de rougeole et de choléra.

Lutter contre ces épidémies est plus difficile car des milices se battent dans certaines régions du pays, tandis qu’il existe une méfiance généralisée à l’égard du personnel médical.

